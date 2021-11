“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Flora indaga e Adelaide trema

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







La Milano che vive intorno al Paradiso delle Signore è una Milano di segreti. Dietro ogni porta di casa, c’è un mistero, c’è una colpa, c’è qualcosa di non detto e, magari, di indicibile. Quando poi la casa non è un appartamento, ma è addirittura villa Guarnieri, ciò che c’è dietro la porta non può che essere enorme. Ed è dentro la villa (ma non soltanto lì...) che la giovane e caparbia Flora (Lucrezia Massari) continua a indagare: vuole capire una volta per tutte che cosa sia successo davvero negli ultimi mesi della vita di suo padre, l’avvocato Ravasi (Roberto Alpi). Mentre Umberto (Roberto Farnesi) mantiene nei confronti della ragazza una posizione che possiamo ancora definire ambigua, Adelaide (Vanessa Gravina) ha invece capito che la situazione si fa ogni giorno più pericolosa, così tiene Flora costantemente sotto controllo e ha un tuffo al cuore quando lei annuncia che andrà a Parigi per incontrare Cosimo (Alessandro Cosentini). Cosimo, infatti, sa tante cose... E i colpi di scena non finiscono: Flora non deve neppure fare la fatica del viaggio, perché è Cosimo stesso che arriva a Milano, e ha tanta voglia di raccontare. Adelaide si sente stretta all’angolo.

Agnese scopre che i risparmi di Giuseppe sono evaporati e non ha più dubbi: suo marito le nasconde qualcosa. Don Saverio, intanto, sprona l’Amato a parlare con sua moglie del “figlio tedesco” e del ricatto. Paola lascia il Paradiso e Gemma si candida come nuova Venere. Vittorio scopre che il provino musicale è stato inciso da Anna e non da Tina; Salvatore capisce che Vittorio si è esposto molto per il film e dice a Tina che dovrebbe dirgli la verità sui suoi problemi. Anna confessa a Salvatore di essere vedova e avere una figlia.

