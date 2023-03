“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Gemma aspetta un bambino!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Con intuito, caparbietà e tenerezza di madre, Veronica (Valentina Bartolo) riesce finalmente a far parlare Gemma (Gaia Bavaro). Ciò che finalmente la figlia le dice è sconvolgente: aspetta un bambino! Nell’Italia del 1964 una notizia del genere è capace di sconvolgere qualunque famiglia, e dunque è facile comprendere l’angoscia e la rabbia con cui Ezio (Massimo Poggio) e Veronica affrontano la situazione. Ezio, in particolare, si mette “in caccia” di Carlos Garcia (Lorenzo Lancellotti): vuole che il ragazzo si assuma tutte le sue responsabilità. Ma Carlos sfugge… Ezio arriva a chiedere di lui addirittura a sua nonna, e Gemma ora teme che suo padre possa fare qualche gesto inconsulto. A peggiorare le cose non può che “intervenire” Gloria (Lara Komar). Certo, Ezio l’ha tranquillizzata sull’amore che ha per lei, ma le ha spiegato che i loro sogni ora devono aspettare. Veronica, invece, s’infuria quando scopre che la Moreau sa della gravidanza segreta e le intima duramente di tenersi fuori dalle questioni della famiglia Colombo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 febbraio al 3 marzo)

Gemma ha un malore e viene ricoverata in ospedale: la diagnosi sconvolge tutti in casa Colombo. Ezio capisce che ora non può lasciare Veronica: i progetti fatti con Gloria devono aspettare. Matilde è molto perplessa dall’attenzione di Vittorio per Diletta. Tra Irene e Alfredo sta nascendo qualcosa: a farne le spese è Clara, che ha un debole per Perico e a cui entrambi si rivolgono per consigli e aiuti. Francesco risolve un problema di tessuti per Maria. Umberto non sopporta il legame che si è costruito tra Adelaide e Marcello.

Le anticipazioni dal 6 al 10 marzo