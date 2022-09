“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Gemma è tornata e vuole cambiare vita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Le ragazze di casa Colombo vivono giorni complicati. Stefania (Grace Ambrose) prosegue nella lotta per riabilitare mamma Gloria (Lara Komar) e riceve l’aiuto di Vittorio (Alessandro Tersigni), che organizza al Paradiso una presentazione del libro scritto dalla ragazza sul caso della madre; Stefania non sa che c’è chi trama per metterle i bastoni tra le ruote, e Marco (Moisé Curia) non sa se parlargliene. Gemma (Gaia Bavaro), invece, deve capire che cosa fare della sua vita. Due cose le sono chiare: deve scusarsi con Stefania e andarsene dal grande magazzino, perché sente di non essere più benaccetta tra le Veneri. Una volta che Gemma ha finalmente deciso di cambiare lavoro, però, non solo spunta chi vuole farle cambiare idea, ma la ragazza rimane anche colpita dalla fatica che fa la nuova venere Clara (Elvira Camarrone) a ingranare con Irene (Francesca Del Fa), e dunque decide di aiutarla.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 settembre)

Stefania e Marco annunciano il fidanzamento con una festa: anche Gloria è con loro (ma con quale fatica...). Ci sono due nuove veneri, Elvira e Clara. Vittorio è felice del ritorno di Maria da Roma: ha grandi progetti per lei. A Milano arriva anche Matilde, moglie di Tancredi di Sant’Erasmo, e rapidamente si lega ad Adelaide. Adelaide si mostra terribile nel suo nuovo ruolo di padrona del Paradiso. Flora capisce di essere la causa della tensione al grande magazzino e si dimette, ma Umberto: o Adelaide la tiene, oppure lui…

Le anticipazioni dal 19 al 23 settembre