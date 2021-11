“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Giuseppe e Armando allo scontro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







La famiglia Amato è a un passo dall’esplodere. Le vicende che avvengono in Germania hanno separato (definitivamente?) Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese). L’uomo continua a tenere una condotta ambigua. Agnese invece è chiara con lui: se vuole restare, deve dire la verità sulla sua seconda vita ai ragazzi. Giuseppe è d’altro avviso: i ragazzi sembra volerseli conquistare blandendoli e mostrandosi più affettuoso che mai. L’operazione di Tina (Neva Leoni), per esempio, non è più un problema: che si operi! E la ragazza, che temeva di essere la causa delle tensioni familiari, tira un sospiro di relativo sollievo… C’è solo una persona con cui Giuseppe non ha intenzione di mostrarsi amichevole o disponibile: Armando (Pietro Genuardi), l’insopportabile, perfettissimo Armando. Quando Amato darà le dimissioni dal Paradiso delle Signore per andare in Germania, si riserverà il rabbioso piacere di avere un confronto finale con l’ormai suo ex capo, e Agnese sarà testimone di questo incontro. Che cosa si diranno?

Flora ottiene da Cosimo importanti informazioni sul padre. Adelaide, preoccupatissima, deve anche gestire l’improvviso arrivo del nipote Marco. Agnese viene a sapere del figlio segreto di Giuseppe e si riavvicina ad Armando. Irene fa di tutto per sabotare il periodo di prova di Gemma: pensa che possa far incrinare l’amicizia tra lei e Stefania. Stefania, però, vorrebbe creare un rapporto pacifico con la sorellastra. Tina è molto angosciata dall’operazione: Vittorio è al suo fianco, ma in famiglia di certo non l’aiutano.

