“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Gloria è una saggia imprenditrice

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) hanno investito tanto nel loro progetto di attività tessile. Sappiamo che non si è trattato solo di una questione di soldi (risolta da Gloria, la più inattesa delle finanziatrici), perché le dimissioni di Colombo dall’incarico di direttore della Palmieri e la sua rinnovata vicinanza con l’ex moglie hanno portato tempesta nella sua famiglia. Ora, però, la nuova avventura è arrivata a una svolta. Acquistato il capannone dove produrre il denim, questo tessuto così promettente (agli inizi degli Anni 60 i blue jeans, che ne erano la più nota “destinazione d’uso”, in Italia erano ancora una cosa “esotica”: la parola era comparsa per la prima volta su un giornale italiano solo nel 1956!), per Ezio e Gloria è giunto il momento di ingaggiare il personale. E subito si crea una frizione con Umberto (Roberto Farnesi): la sua capo operaia, infatti, vorrebbe andare da Colombo e lui si arrabbia. Di nuovo è Gloria che risolve la questione spronando Ezio a non inimicarsi ulteriormente Guarnieri. Ed Ezio l’ascolta ancora proponendo un accordo al suo ex datore di lavoro.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 gennaio al 3 febbraio)

La tensione tra Tancredi e Marco è altissima e la “intrusione” di Matilde e Vittorio nella questione non facilita le cose. Marco, però, è turbato anche dalle sorti del rapporto con Stefania e Gemma se ne accorge: i due ragazzi si riavvicinano. Salvatore pensa che Francesco abbia rubato dei bozzetti, ma presto si pente dell’accusa. Adelaide e Marcello affrontano impavidi i pettegolezzi sul loro “legame”; lei, addirittura, gli propone di diventare socio del Circolo (del quale Ludovica è stata appena nominata vice presidentessa).

Le anticipazioni dal 6 al 10 febbraio