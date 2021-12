“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Gloria, lasciami essere felice

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 dicembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







In quest’ultima settimana che ci separa dalla pausa natalizia di Il Paradiso delle Signore (non andrà in onda dal 25 dicembre al 2 gennaio) si riapre un capitolo doloroso dell’antico amore tra Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar). Colombo sente arrivato il momento di dare una stabilità anche “formale” alla sua nuova famiglia. Dopo avere aperto la sua casa alla figlia Stefania (Grace Ambrose), con tutte le complicazioni che questo gesto d’amore paterno ha generato con la figlia acquisita Gemma (Gaia Bavaro), ora Ezio vorrebbe sposare Veronica (Valentina Bartolo). Il grande passo, però, si ferma di fronte a un ostacolo decisamente alto: Ezio deve chiudere la questione del rapporto con Gloria. Gloria oggi è una sorta di donna senza passato, ma un passato ce l’ha, e la lega indissolubilmente a Ezio. Non dimentichiamo, infatti, che nell’Italia degli Anni 60 non esisteva ancora il divorzio… Come riusciranno Colombo e la Moreau a sciogliere il legame che un tempo li unì?

Agnese parla a Vittorio della famiglia “segreta” di Giuseppe e lui l’esorta a parlarne con Salvatore; madre e figlio si chiariscono e ora Agnese può dire tutto anche a Tina. Tina, dal canto suo, decide di non operarsi più. Flora parla a Ludovica delle sue indagini e questa la dice che attaccare i Guarnieri è rischioso. Ma Flora va avanti e scopre cose terribili su suo padre: decide così di non denunciare Adelaide e Umberto, e parte per gli Usa. Armando parla a cuore aperto con Salvatore. Nino è in crisi. Il rapporto di Anna con Salvatore si raffredda.

