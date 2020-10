“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: i due sogni di Stefania

30 Ottobre 2020 | 14:24 di Enrico Casarini

Stefania (Grace Ambrose) è a un passo dal coronare uno dei due sogni che l’hanno accompagnata quando ha seguito zia Ernesta (Pia Engleberth) nel trasloco a casa Cattaneo: è stata accolta nella squadra delle Veneri del Paradiso delle Signore. Per ora è in prova, ma domani chissà… Sarà uno sgradevole incidente che avverrà nel grande magazzino a permetterle di mettersi davvero in luce. Tra le Veneri, quella che si avvicina di più alla “principiante” è Irene (Francesca Del Fa), che è sempre parsa la meno incline a fare gruppo. E non si limita ad affiancare la nuova amica sul lavoro: promette di aiutarla a coronare anche il secondo sogno, ovvero fare breccia nel cuore di Federico (Alessandro Fella). Alle spalle di Federico, però, non si sviluppa solo una trama d’amore. Mamma Silvia (Marta Richeldi), infatti, è preoccupata dalle nuove attenzioni del suo vero padre Umberto (Roberto Farnesi) verso di lui, e dunque va a villa Guarnieri per ordinargli di stare alla larga dal ragazzo. Cosa dirà Umberto?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 ottobre)

Vittorio vuole aiutare la cognata Beatrice in grave difficoltà, ma lei rifiuta; Serena, figlia di Beatrice, si lega molto allo zio, mentre suo fratello Pietro gli crea un nuovo problema perché fugge dall’accademia militare. Silvia dice a zia Ernesta della crisi con Luciano e lei vuole fare qualcosa. Salvatore incontra una vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un’uscita che provocherà l’ira di Roberta: tutto si sistema però e Roberta può pensare al suo futuro. Umberto mostra di apprezzare sempre di più Federico: questo e un nuovo affare inquietano Adelaide.

Le anticipazioni dal 2 al 6 novembre

● Vittorio rintraccia Pietro, ma ora il nipote è nei guai e rischia l’espulsione dall’accademia militare: il rapporto tra Vittorio e Beatrice si complica.

● Rocco, ciclista di talento, è conteso tra le squadre di Armando e don Saverio. Un infortunio scioglie la questione.

● Gabriella ottiene sempre più consensi come stilista e chiede l’autorizzazione di disegnare abiti per una cliente speciale.

● Agnese e Armando si sentono sempre più vicini, ma lei ha ancora troppi scrupoli per “cedere” a questa nuova passione.