“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: i “promessi sposi”

Nell’ultima settimana di messa in onda del Paradiso prima della pausa estiva (l’appuntamento con le puntate nuove è a settembre), vediamo cosa succede alla storia d’amore di Rocco (Giancarlo Commare) e Maria (Chiara Russo). Forti della loro tenerissima ingenuità, i due ragazzi hanno saputo affrontare timidezze, intoppi ed equivoci… Ora che finalmente il futuro si presenta gioioso sotto forma di matrimonio, c’è un ultimo ostacolo posto dal padre di Maria: da sposi dovranno tornare in Sicilia. Rocco è sconvolto: abbandonare Milano non gli passa neppure per la testa, anche perché è allettato dalla carriera di ciclista. Inizia così a pensare come risolvere la faccenda: “compromettere” Maria e mettere tutti di fronte a un fatto compiuto? Andare in Sicilia e affrontare il futuro suocero? Maria è altrettanto angosciata, e chiede aiuto a Giuseppe (Nicola Rignanese). Non sa che lo zio di Rocco è coinvolto nella faccenda, e che comunque adesso ha un altro problema da affrontare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 maggio)

I matrimoni di Marta e Gabriella scricchiolano. Agnese è spiazzata dal legame tra Armando e Gloria. Rocco viene chiamato da una squadra ciclistica, ma Giuseppe lo scoraggia. Dante ha ancora qualcosa da dire a Umberto prima di lasciare Milano. Ludovica è disposta a tutto per fare uscire Marcello dal carcere; non sa che Fiorenza sta indagando sul rapporto tra lei e Barbieri. Cosimo vuole convincere Gabriella ad andare a Parigi e gioca un “asso”: coinvolge nel suo piano anche Defois, il mentore della stilista.

Le anticipazioni dal 24 al 28 maggio