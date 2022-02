“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il colpaccio di Dante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 febbraio al 4 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Al riparo nel suo oscuro mondo fatto di trame e maneggi, Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ha assestato un colpo terribile a Umberto (Roberto Farnesi). La famigerata lettera che dice la verità sul caso Ravasi e inchioda i Guarnieri, ora è in mano sua ed è un’arma di ricatto a cui il finanziere non può e, forse, neppure vuole contrapporre alcuna difesa. A Umberto, dunque, non rimane che chinare il capo. Inganna Adelaide (Vanessa Gravina) raccontandole una falsa storia sulle vicissitudini della banca Guarnieri, tace col socio Vittorio (Alessandro Tersigni), e accetta di cedere a Dante la sua quota nel Paradiso delle Signore. Ma la storia non finisce qui. Dante, infatti, non ha saziato la sua fame di vendetta e si prepara a colpire proprio Conti. Conti che, dal canto suo, rimane sconvolto da quanto apprende da Umberto. Ma cosa farà adesso Guarnieri? Ci accorgeremo presto che è più umiliato che sconfitto, che mira soltanto a riavere la maledetta lettera. E quando l’avrà…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 febbraio)

Tina è emozionata dalla canzone di Sandro e lui gliela “dona”: così torna il sole sul loro rapporto. Beatrice finisce per cedere al corteggiamento di Dante e Umberto è preoccupatissimo: fa bene, perché Romagnoli gli dice di avere in mano una prova decisiva sul caso Ravasi, che renderebbe vano anche il buon esito dell’interrogatorio che Adelaide, ritornata, ha sostenuto. Ezio dice la verità sulla lettera a Gloria: l’ha scritta Gemma e Veronica è innocente. Inizia a girare la voce che Rocco abbia un altro amore: pare che solo Maria non lo sappia…

Le anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo