“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il complicato ritorno di Marco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Annunciato qualche tempo prima da un’inattesa telefonata a casa Colombo, il ritorno a Milano di Marco (Moisé Curia) porta lo scompiglio nelle famiglie Colombo e Sant’Erasmo. Il giovane è turbato e chi se ne accorge è Gemma (Gaia Bavaro), che cerca di capire che cosa ci sia dietro. Molto complicata, invece, è la situazione che si instaura tra Marco e il fratello maggiore Tancredi (Flavio Parenti). Tra loro c’è un’evidente frattura, ed è proprio Marco che si mostra più sospettoso e rigido. Il ragazzo appare infastidito anche dai tentativi di riavvicinamento col fratello fatti da Matilde (Chiara Baschetti) e se la prende un po’ anche con lei. Nel ruolo di paciere ha più fortuna Vittorio (Alessandro Tersigni), ma ciò non rende più felice Tancredi che non sopporta affatto questa nuova intrusione di Conti nelle sue vicende familiari. Con la sua sensibilità Matilde capisce qual è il “problema” di Marco: è Stefania (Grace Ambrose)… Il sorriso torna finalmente sul volto del giovane Sant’Erasmo a una cena. Chi lo porta? Gemma!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 gennaio)

Ludovica organizza con Flora una festa per i loro fidanzamenti con Torrebruna e Umberto; superate le perplessità di Umberto, la festa si fa. Protagoniste, però, saranno altre due coppie: Gemma e Carlos (con l’intrusione a sorpresa di Marco) e Adelaide e Marcello (con un’altra “sorpresa”). Maria e Vito si baciano, ma lui ha ancora un segreto che non sa se rivelarle o no. Umberto acquista palazzo Andreani; al suo fianco, in segreto, c’è Tancredi, il cui vero interesse comunque rimane separare Matilde da Vittorio.

Le anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio