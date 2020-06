“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il cuore di Riccardo è ormai diviso in tre

06 Giugno 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

Un cuore diviso in tre: che momento sentimentale complicato per Riccardo (Enrico Oetiker)! Le repliche delle puntate di questa quarta stagione de "Il Paradiso delle Signore" ci hanno portato a un momento cruciale nell’animata vita sentimentale del rampollo di casa Guarnieri.

Nicoletta (Federica Girardello) è andata a Bari portando con sé la piccola Margherita, figlia di Riccardo, e così si è spezzato il sogno del ragazzo di costruirsi una nuova famiglia magari negli Stati Uniti. Ludovica (Giulia Arena), invece, sogna di portare Riccardo all’altare con un super matrimonio che farebbe felice sicuramente zia Adelaide (Vanessa Gravina) e forse anche papà Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), ansiosi di mettere le mani sul patrimonio Brancia. Infine c’è la “novità” rappresentata da Angela (Alessia Debandi), un’umile cameriera che pare vedere meglio di chiunque altro nei sentimenti del ragazzo e che dunque suscita la gelosia di Ludovica… Come dovrebbe comportarsi dunque il nostro giovanotto? Lo abbiamo chiesto a chi conosce Riccardo meglio di tutti: Enrico Oetiker, il suo interprete.

Enrico, a lei una situazione del genere è mai capitata nella realtà?

«Ebbene sì: a me è successo! Ero adolescente, vivevo un periodo un po’ da farfallone e filavo con tre ragazze senza sapere che si conoscevano. Quando sono arrivato alla festa di compleanno di una di loro e le ho viste confabulare tra loro, ho capito subito cosa stava succedendo e soprattutto che il danno era fatto. Risultato: ho preso tre ceffoni, uno dopo l’altro».

Forte della sua esperienza, che consiglio darebbe a Riccardo?

«Lui non è un adolescente, la sua situazione è molto più delicata. In effetti Riccardo non sarebbe indeciso, ma potremmo dire che è un cuoco costretto a cucinare con gli ingredienti che ha».

Entri nei panni di Riccardo e ci descriva queste tre ragazze con poche parole.

«Nicoletta è sicuramente il “pensiero fisso”. Pensando a Ludovica, non potrebbe pensare altro che “parenti serpenti”… Angela, infine, è una boccata di aria fresca».

Riccardo è più legato al dovere imposto dalla famiglia d’origine o al sogno di creare una famiglia tutta sua?

«È un passionale e avrebbe rinunciato a tutto per Nicoletta: avrebbe scelto la famiglia “nuova”, tutta sua».

La stagione si è interrotta con Riccardo che riflette sul matrimonio con Ludovica che dice di aspettare un figlio da lui. Cosa succederà con le altre due ragazze?

«Per Riccardo le pene d’amore non finiscono mai, sono parte di lui! Sul destino di queste passioni, però, posso rispondere solo come Enrico: vedremo che cosa accadrà, ma io sono sempre possibilista».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 5 giugno)

Vi ricordiamo che vanno in onda le repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Mentre le Veneri continuano a lavorare al film pubblicitario dedicato al Paradiso, Maria e Patrizia si “sfidano” per prendere il posto lasciato da Nicoletta, che andrà a Bari con Cesare e la piccola Margherita. Maria, nipote di Rosaria, è comunque già nel cuore di Agnese, che cerca di far scoccare la scintilla dell’amore tra lei e Rocco. Riccardo è disperato per l’addio di Nicoletta e se ne va in Liguria. Marta e Vittorio annunciano di aspettare un figlio.

Le anticipazioni dall’8 al 12 giugno

La messa in onda delle repliche procede con il salto di una dozzina di puntate.

● Ludovica non apprezza la confidenza tra Riccardo e Angela.

● Adelaide organizza una trasferta in Liguria per le feste di Natale con Umberto, Riccardo e le Brancia.

● Marta, incinta, si sente male e Vittorio è molto preoccupato.

● Clelia torna a lavorare al Paradiso come capocommessa.

● Silvia è turbata dal ritorno di Clelia e teme per il suo rapporto con Luciano.

● Salvatore e Marcello vincono al Totocalcio e decidono di rilevare il bar.