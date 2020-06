“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il dramma di Federico

20 Giugno 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

Nel rivivere le emozioni della quarta stagione del Paradiso delle Signore, il racconto fa un nuovo salto in avanti e ci riporta al dramma dell’incidente di Federico (Alessandro Fella) e alle sue conseguenze. Il destino del giovane Cattaneo sembra segnato: dovrà passare il resto della vita sulla sedia a rotelle. Federico è distrutto, ma trova la forza di decidere di non coinvolgere nel suo strazio la persona che più ama al mondo e dunque rompe il fidanzamento con Roberta (Federica De Benedittis). Risultato? Roberta non è solo disperata per le condizioni di Federico, ma sente anche spezzarsi il suo cuore… La Venere, però, ha tutt’altra idea, nonostante Marcello (Pietro Masotti) cerchi di rientrare nella sua vita, lei decide di fare capire a Federico che separarsi sarebbe un errore e riuscirà a incontrarlo in ospedale. Nel frattempo un’altra donna soffre in silenzio: gli esami fatti a Federico svelano a sua madre Silvia (Marta Richeldi) una verità che la sconvolge.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 giugno)

Vi ricordiamo che vanno in onda repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Umberto si divide tra Adelaide e Flavia, tenendole vicendevolmente all’oscuro del suo comportamento, ma questo creerà problemi. Riccardo finanzia Salvatore e Marcello per l’acquisto della caffetteria. Agnese propone ad Armando di andare ad abitare nel condominio dove già vivono gli Amato. Armando aiuta Agnese a fare il presepe; al termine dell’opera, lei gli racconta la vicenda drammatica della sua famiglia.

Le anticipazioni dal 22 al 26 giugno

La messa in onda delle repliche procede con il salto di una ventina di puntate.

● Flavia lascia Milano dopo aver affidato il controllo sui beni della figlia Ludovica all’avvocato Ravasi.

● Vittorio ha un’idea: verrà realizzato un fotoromanzo all’interno del Paradiso e una delle Veneri sarà la stella.

● Rocco viene chiamato a far parte del cast del fotoromanzo: sarà addirittura il protagonista.

● Clelia deve scegliere una nuova commessa e Gabriella le suggerisce di prendere in prova Angela, rimasta senza lavoro.