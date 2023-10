“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il mio Matteo è sempre nei guai

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 ottobre al 3 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







Le anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre

Luci e ombre, ombre e luci: è difficile dire se siano più numerose le une o le altre quando si parla di Matteo Portelli (Danilo D’Agostino), uno dei nuovi protagonisti di Il Paradiso delle Signore. Le vicende che seguiremo questa settimana danno un’immagine perfetta della situazione. Se il rapporto col fratello ritrovato Marcello (Pietro Masotti) è ancora teso, difficile, ma in fondo tutto da costruire, Matteo ha tutt’altra spinta nei confronti di Maria (Chiara Russo): pare così chiaro che tra loro stia nascendo qualcosa di importante… E adesso lo capiremo ancora meglio, perché i due si trovano a convivere in segreto a casa di lei e, quando le veneri lo scopriranno (e parallelamente, la famiglia di lei non dovrà scoprirlo…), passeranno momenti ad alta tensione che culmineranno in qualcosa di imprevisto. Ma se si parla di tensione è ad altro che andrà la nostra attenzione. Dalle ombre nella vita di Matteo, infatti, è spuntato prepotentemente uno strozzino che lo perseguita e lo minaccia sempre più pesantemente…

«Eh, Matteo è così, pieno di problemi legati al suo passato e destinati a emergere, quindi finirà nei guai e lui stesso dei guai creerà» spiega il suo interprete Danilo D’Agostino. «A questo aggiungete che è molto impulsivo e che non gli importa nulla di chi si trova davanti, quindi gli è inevitabile cacciarsi nei guai. Ha sempre vissuto cavandosela da solo e farcela senza aiuti e stare al fianco di sua madre (che, per ora, è l’unica persona che lo àncora al mondo) sono le uniche due cose importanti nella sua vita». D’Agostino è già molto affezionato al “suo” Matteo «perché è un personaggio molto dinamico, le sue vicende non sono legate solo alla vita “intorno” al grande magazzino, ma spaziano. E vi dico subito che quel che di lui si vede adesso è solo una “preparazione”: vedrete che cosa combinerà!».

Visto che Danilo è una delle novità della stagione, naturale chiedergli quale impressione abbia avuto all’arrivo su un set ormai storico. «La grande sorpresa è stata l’accoglienza che ho ricevuto: cast e troupe sono molto uniti, anche nell’aiutare uno nuovo come me. In particolare, poi, se penso al rapporto che ho costruito con Pietro Masotti nella realtà, già vedo come si evolverà il rapporto tra Matteo e il suo Marcello: un legame sempre più forte». La vita artistica di D’Agostino non è fatta solo di set, però, il giovane attore torinese (ma di origini calabresi) è un pianista di talento, che ama (amerebbe, anzi, perché l’impegno per Il Paradiso è tantissimo e il tempo è poco) suonare nei club della sua città. «Da piccolo ho studiato al conservatorio, ma a un certo punto ho lasciato perché era diventato troppo pesante. Abbiamo addirittura venduto il pianoforte» ricorda. «Al liceo, però, è tornata la voglia e da nove anni ho ripreso a suonare regolarmente. Tra i miei punti di riferimento di oggi citerei, per tutti, Stefano Bollani e Ludovico Einaudi.Nel repertorio, invece, al di là del jazz, del blues e del rock’n’roll, ritrovo la mia formazione classica nella passione per Franz Liszt».