“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il mio nome è Ravasi

Avevamo lasciato Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) relativamente tranquilli e decisamente intenzionati a non rallentare la loro corsa alla “conquista” di Milano. All’improvviso, però, si manifesta il più ingombrante fantasma del loro recente passato… Se la morte dell’avvocato Ravasi (Roberto Alpi) è stata archiviata come un incidente, ora si presenta in città sua figlia Flora (Lucrezia Massari). È davvero un bel tipo: arrivata da New York, si ritrova senza bagagli e dunque va al Paradiso delle signore per rifare il guardaroba. Non le mancano né il gusto (di moda ne capisce parecchio), né il denaro (c’è una bella assicurazione stipulata in suo favore dal padre)… Umberto capisce che Flora è un problema da affrontare senza esitazioni e la incontra. Le cose si complicano quando la giovane chiede di conoscere la contessa. E si complicano ancora di più quando Vittorio (Alessandro Tersigni) scopre qualcosa di Flora che potrebbe tornare molto, molto utile al Paradiso.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 settembre)

Vittorio forma la redazione di Paradiso Market e chiama a lavorare con lui, come consulente creativo, il vecchio amico Roberto Landi. Con gran felicità, gli Amato accolgono Tina di ritorno a Londra, ma la figlia nasconde loro qualcosa, come qualcosa nasconde il padre Giuseppe: la nascita del suo figlio “tedesco”. Gabriella prepara l’ultima collezione prima di raggiungere Cosimo a Parigi. Adelaide dà un ultimatum a Ludovica: o lascia Marcello, o lascia il Circolo, perché con un fidanzato così non può certo stare nell’alta società.

Le anticipazioni dal 20 al 24 settembre