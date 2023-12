“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il ritorno di Marta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 dicembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Adelaide (Vanessa Gravina) non ha scelto il momento più tranquillo per tornare a Milano. E non migliora le cose il fatto che l’abbia accompagnata la nipote Marta (Gloria Radulescu), una sorpresa che sconvolge un po’ tutti a Villa Guarnieri… Le signore si trovano a fare i conti con la rovinosa vicenda di Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti). Tancredi racconta cosa ha combinato a sua moglie. E alla contessa è subito chiaro che i Di Sant’Erasmo siano a un passo dal diventare lo scandalo di Milano: bisogna intervenire! Sarà Marta ad avere un’idea e a parlarne con Matilde: la “frittata” è fatta, ma forse si può ancora far qualcosa perché le cose non degenerino. Adelaide e Marta, per altro, avrebbero anche problemi tutti loro. Adelaide non sa come comportarsi con Marcello (Pietro Masotti), che vorrebbe far fare alla loro relazione un salto di qualità. Marta, invece, ritrova Vittorio (Alessandro Tersigni): cosa si diranno?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 dicembre)

Matilde può finalmente vivere la sua storia d’amore con Vittorio, ma al contempo chiede al suo avvocato se c’è la possibilità di annullare il matrimonio con Tancredi; quando questi lo viene a sapere, s’infuria e arriva a minacciare di denunciarla per adulterio. Umberto è offeso con Flora perché ha preso le parti di Matilde. L’impegno di Irene per organizzare insieme con Crespi un evento al Circolo la separa sempre di più da Alfredo. Adelaide annuncia il suo ritorno e con lei tornerà anche Marta.

Le anticipazioni dal 18 al 22 dicembre