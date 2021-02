“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il ritorno di Marta

12 Febbraio 2021 | 12:40 di Enrico Casarini

E all’improvviso chi torna a Milano? Marta (Gloria Radulescu)! Il ritorno della Guarnieri da New York coglie di sorpresa un po’ tutti. Ma anche per lei non mancheranno le sorprese. A partire dall’incontro con Beatrice (Caterina Bertone) e Pietro (Andrea Savorelli). Se con Pietro nascono subito simpatia e confidenza, all’inizio non vanno altrettanto lisce le cose con Beatrice. Beatrice, infatti, non può prendere bene il rientro di Marta e ne parla ovviamente con Vittorio (Alessandro Tersigni): le sembra che l’unica cosa possibile, a questo punto, sia andarsene da casa Conti. Dal canto suo, anche Marta rimane spiazzata da questa nuova forte presenza in casa. Eppure il rapporto tra le due donne avrà sviluppi sorprendenti. Marta, infatti, si accorge rapidamente delle qualità di Beatrice sul lavoro, e questa scoperta mette per il momento in ombra quella precedente sugli antichi “legami” tra la donna e Vittorio, tanto che Marta fa una proposta sorprendente a Beatrice.



Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 febbraio)

Gabriella è in crisi, ma procede con le nozze con Cosimo e diventa la signora Bergamini. Luciano e Clelia se ne vanno da Milano. Vittorio, dunque, sceglie Dora come temporanea capocommessa; Irene, delusa dalla decisione, capisce di dover “ammorbidirsi” per riuscire a conquistarsi l’affetto di tutti. Federico convince Umberto a togliere il veto alla presenza di Ludovica alle nozze. Beatrice e Vittorio continuano a flirtare e una notte, complice un guasto all’automobile di Vittorio, lasciano che la passione abbia il sopravvento.

Le anticipazioni dal 15 al 19 febbraio

● Salvatore vuole chiudere definitivamente la questione Gabriella. Ma le sue pene non sono finite, perché si riapre lo scontro con il padre.

● Federico pare sempre più attratto da Ludovica.

● Ludovica, invece, continua a occuparsi di Marcello e “duella” con il Mantovano.

● Adelaide coinvolge Ludovica al circolo: è una seconda chance o un modo per metterla alla prova?

● Silvia organizza una grande recita di carnevale. È un evento di successo che precede la sua partenza da Milano: va a Parigi da Nicoletta.