“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il segreto di Elvira

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 settembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00)







La scorsa primavera, al termine della stagione di Il Paradiso delle Signore, avevamo lasciato Salvatore (Emanuel Caserio) ed Elvira (Clara Danese) alle prese con le conseguenze dell’amore finalmente sbocciato tra loro. Però, se la venere era riuscita a mettere la parola “fine” alla relazione con Tullio De Santis (Nathan Macchioni), fidanzato troppo perfetto e troppo insopportabile, non altrettanto facile le era stato comporre le cose coi suoi genitori. La difficoltà non è ancora passata. Elvira sa che i suoi, e suo padre soprattutto, sono contrari alla nuova relazione. Lo sa, ma non ne vuole parlare col giovane Amato. Elvira decide piuttosto di aprirsi con Concetta (Gioia Spaziani). Mentre la signora Puglisi cerca di perorare la “causa” dei due innamorati con la madre di Elvira, Salvatore inizia a sentire puzza di bruciato. Toccherà al buon Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) rivelargli il vero motivo per cui il padre di Elvira vuole sabotare la loro ricerca della felicità.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 settembre)

Al Paradiso è arrivata una nuova venere, Mirella. A Villa Guarnieri, invece, è arrivata Odile, la figlia di Adelaide, ed è subito chiaro che la sua presenza porterà scompiglio in famiglia: infatti succede una cosa grave. Marta ha preso le redini della Galleria Milano Moda e ingaggia una nuova stilista. Il Paradiso ha un nuovo magazziniere: si chiama Enrico ed è un tipo misterioso. Salvatore cerca di conquistarsi la simpatia della famiglia di Elvira, ma non ce la fa. Ciro è geloso di Concetta: passa troppo tempo con Botteri.

Le anticipazioni dal 16 al 20 settembre