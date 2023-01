“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il segreto di Vito

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Se nella Milano dell’alta società e degli affari si combattono battaglie violentissime, trepidano anche i cuori del piccolo universo che gravita intorno al Paradiso delle Signore. C’è una storia che ancora non riesce a trovare il sentiero che porta alla felicità: quella di Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco). Ormai conosciamo la loro situazione. L’attrazione è forte, eppure c’è sempre qualcosa che scombina i loro piani. O meglio i piani del contabile. Lamantia sarà anche geloso e misterioso, ma sarebbe difficile essere più caparbi di lui nel corteggiamento di Maria. E finalmente, anche con l’aiuto di Irene (Francesca Del Fa) e Armando (Pietro Genuardi), può fare un dolcissimo passo avanti. Ma c’è ancora qualcosa di cui Vito non può parlare con Maria: il suo passato. Decide, dunque, di aprirsi con Alfredo (Gabriele Anagni) e, sentendo che svelare il suo segreto gli ha alleggerito il cuore, si prepara a mettere le carte in tavola anche con Maria.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 gennaio)

Veronica torna a lavorare al Paradiso (ma è ancora molto angosciata per il rapporto tra Ezio e Gloria). L’ufficializzazione del fidanzamento di Ludovica con Torrebruna abbatte il morale di Marcello, che decide dunque di partire per l’Australia, con gran dolore di Salvatore e Armando; ci penserà Adelaide a farlo riflettere e fargli cambiare idea. Vittorio cova un progetto clamoroso di cui parla con Matilde: lasciare il Paradiso per andare a lavorare per una casa automobilistica. Salvatore assume Francesco in caffetteria.

Le anticipazioni dal 23 al 27 gennaio