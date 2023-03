“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: il “sì” avventato di Gemma

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







La proposta di matrimonio di Roberto (Filippo Scarafia) spiazza Gemma (Gaia Bavaro), perché è ovvio che non è l’uomo del suo cuore. Un uomo che non è la fantasia di una ragazzina che sogna il principe azzurro, ma ha un nome e un cognome: Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia). Purtroppo Marco appare lontano, irraggiungibile, dunque la giovane Zanatta comincia a capire quanto sia interessante l’idea di Landi. E agisce di conseguenza: gli dice di sì. La situazione, però, si complica. Mamma Veronica (Valentina Bartolo) non è affatto d’accordo con queste nozze. Sarà una sua intima convinzione o è solo un’esplosione d’ira adatta al momentaccio che sta vivendo Veronica dopo aver scoperto la verità su Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar)? Certo, Gloria ha annunciato di volersene andare in America, ma Veronica vuole di più: l’assicurazione che venga troncato ogni rapporto con Ezio. Dato il suo ultimatum alla Moreau, Veronica è pronta a riparlare di Gemma e Roberto. Nel frattempo, però, c’è un inatteso ritorno: Marco è a Milano!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 marzo)

Matilde e Flora lasceranno il Paradiso delle Signore per seguire Tancredi e Umberto nel progetto del nuovo grande magazzino. La notizia colpisce duramente lo staff del Paradiso, ma le due donne riescono, con buon senso e affetto, a stemperare le tensioni. Adelaide caccia Tancredi e Matilde da villa Guarnieri. Vito riceve pessime notizie dalla sua azienda in Australia e dice una bugia a Maria; in più, inizia a vedersi in segreto con una misteriosa ragazza. Gloria decide di lasciare Milano. Ezio inaugura la fabbrica di tessuti.

Le anticipazioni dal 27 al 31 marzo