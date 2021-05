“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: in arrivo un mare di guai

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







La stagione di Il Paradiso delle Signore volge al termine, e ci sono quattro figure femminili invischiate in situazioni complicate. Agnese (Antonella Attili), per esempio, si scopre gelosa della confidenza tra il “suo” Armando (Pietro Genuardi) e la capo-commessa Gloria (Lara Komar): la scelta di provare a rilanciare il matrimonio con Giuseppe (Nicola Rignanese) è dunque più pesante di quanto pensasse. I legami matrimoniali si fanno sentire anche sui destini di Marta (Gloria Radulescu) e Gabriella (Ilaria Rossi). Marta deve capire come conciliare la ricostruzione del suo futuro con Vittorio (Alessandro Tersigni) con una bella proposta di lavoro negli Usa. Gabriella, invece, è angosciata all’idea di seguire Cosimo (Alessandro Cosentini) in “esilio” a Parigi. È nei guai anche Maria (Chiara Russo): l’amore con Rocco (Giancarlo Commare) è grande, ma a ostacolarlo ora ci si mette pure suo padre, che le ordina di tornare in Sicilia dopo quel matrimonio che anche altri problemi mettono in pericolo. Forza ragazze, dunque: questi nodi vanno sciolti!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 maggio)

Cosimo capisce di aver perso la guerra contro i Guarnieri, così chiede scusa e decide di lasciare Milano. Marcello e Ludovica sembrano veder morire l’amore appena nato: lui dice che se ne andrà da Milano, ma il suo vero piano è un altro. Marta sceglie Vittorio e chiude con Dante. I Conti, dunque, tornano a mostrarsi come una coppia solida; anche qui, però, le cose non stanno come appaiono. Dora finalmente scopre la verità sull’amato Nino: è un seminarista, e lei è distrutta. Gloria si confida con Armando.

Le anticipazioni dal 17 al 21 maggio