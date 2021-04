“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: intrighi d’amore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







La frattura causata in casa Conti-Guarnieri dalle notizie sul legame tra Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello) si fa sempre più ampia. L’impressione è quella che, tra silenzi e rivelazioni, si stia arrivando a un tutti contro tutti. Al centro della tempesta naturalmente c’è Vittorio (Alessandro Tersigni). Mentre si rimette in sesto dopo l’incidente che gli è capitato durante il viaggio verso Parigi, aiutato con discrezione da Beatrice (Caterina Bertone), Vittorio decide che è meglio che lui non parli con Marta per un po’. Deve invece parlare con Umberto (Roberto Farnesi), che è ben deciso a proteggere sua figlia e lo convince a cessare al più presto lo “sciopero del silenzio” con Marta. Vittorio si scontra anche con Adelaide (Vanessa Gravina) e le dice di non occuparsi del suo ménage familiare. Dal canto suo, Umberto deve gestire anche il complicato rapporto con Dante, decisissimo a non smettere di cercare di ravvivare il rapporto con Marta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 marzo al 2 aprile)

Adelaide e Umberto sanno di Marta e Dante; i loro tentativi di gestire lo scandalo sono vanificati da Fiorenza, che usa la notizia contro Adelaide. Giuseppe chiede un prestito a Salvatore, ma mente sul motivo; la situazione tra loro è sempre più tesa e Agnese ne parla con Armando. Beatrice si commuove per un tema dedicato da Serena a Vittorio: questo zio è sempre più vicino alla famiglia di Beatrice. Federico cerca Ludovica: non capisce che lei ora pensa a Marcello. Gabriella trova una lettera terribile di Arturo Bergamini.

