“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la crisi di Adelaide

Dopo un paio di settimane di “ferie” legate al Campionato mondiale di calcio, il Paradiso delle Signore ritira su la serranda. E noi incontriamo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) terribilmente giù di morale dopo l’annuncio del fidanzamento di Umberto (Roberto Farnesi) con Flora (Lucrezia Massari), suggellato dal dono di quell’anello che lei stessa sapeva essere stato acquistato (chissà a chi pensava fosse destinato…). Ora, però, al fianco di Adelaide sembra esserci qualcuno che a lei tiene davvero: è Marcello (Pietro Masotti), che insieme con Marco (Moisé Curia) inizia un intenso lavoro di convincimento con lei per scuoterla e farla reagire. E una come la signora di Sant’Erasmo ha sempre, dentro di sé, tutte le risorse necessarie per tornare sul palcoscenico da protagonista. Infatti si ripresenta al Circolo a testa alta, consapevole di essere sempre la vera signora del club. Nella sua cassetta della posta, però, c’è una lettera inaspettata, che annuncia il ritorno a Milano di una vecchia conoscenza.

Il riassunto per non perdere il filo (dal 21 al 25 novembre)

Ezio lascia la Palmieri, ma non gli è facile decidere di mettersi in proprio e si confida con Gloria. Elvira cerca di capire come stia davvero Salvatore. L’appuntamento di Vito con Maria non va a buon fine, ma il ragazzo non demorde e ci riprova. Marco riceve un’offerta di lavoro che potrebbe cambiare completamente la vita sua e di Stefania. Umberto fa una proposta di fidanzamento a Flora: Marcello (a cui la stilista aveva confidato di amare ancora Guarnieri) vede la scena e racconta tutto ad Adelaide che ha una crisi di nervi.

Le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre