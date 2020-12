“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la difficile scelta di Federico

04 Dicembre 2020 | 12:50 di Enrico Casarini

Federico (Alessandro Fella) fa una scelta di vita importante e si avvicina alla nuova famiglia costruita da suo “padre” Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore). Tutto tra loro sembra essere sereno, come se il passato si fosse cancellato. Mamma Silvia (Marta Richeldi) viene a sapere di questa imprevista armonia e ne soffre così tanto da sentirsi male. Federico viene informato e naturalmente soffre per sua madre, così decide di andarla a trovare… Ma alla fine cambia idea e non si fa vedere. Silvia affoga in un mare di dolore sempre più profondo e ha un secondo malore nei pressi del Paradiso delle Signore: questa volta è Umberto (Roberto Farnesi) a soccorrerla, ed è ancora lui che convince Federico a incontrarla. Madre e figlio si vedono a villa Guarnieri e finalmente la situazione tra loro sembra leggermente migliorare. Umberto è soddisfatto dalla piega presa dagli eventi, ma c’è qualcuno che lo mette in guardia: deve stare molto attento alla signora Cattaneo!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 novembre al 4 dicembre)

Federico, sconvolto per aver scoperto chi è il suo vero padre, scappa da casa. Vittorio riesce a convincerlo a chiarirsi con Luciano, ma il ragazzo non vuole però vedere sua madre Silvia, che è disperata. Umberto e Silvia sembrano trovare argomenti per aprire un dialogo tra loro. Pietro scopre che sua madre Beatrice fa l’inserviente al Circolo e rimane molto colpito. Salvatore e Laura iniziano a cercare una persona con cui sostituire Marcello, ma la ricerca è complicata. Marcello, intanto, è ricattato dal Mantovano, un ex compagno di carcere.

Le anticipazioni dal 7 all’11 dicembre

● Marcello è costretto dal Mantovano a portare merce di contrabbando in Svizzera.

● Gabriella è felice: i suoi abiti hanno fatto un figurone alla prima della Scala!

● Vittorio chiede a Beatrice e ai suoi figli di trasferirsi a casa sua. Pietro intanto inizia ad apprezzare il lavoro al Paradiso.

● Ludovica torna a Milano e chiede l’aiuto di Cosimo e il perdono dei Guarnieri.

● Laura e Salvatore litigano su chi dovrà sostituire Marcello.

● Armando e Agnese decidono di parlare del loro legame a Rocco e Salvatore.