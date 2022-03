“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la fuga di Stefania

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Stefania (Grace Ambrose) è disperata. Scoprire che Gloria (Lara Komar) è sua madre le ha fatto crollare il mondo addosso e dunque ora da quel mondo vuole fuggire. Dove andare, però? La giovane Colombo alla fine chiede aiuto all’unica persona in cui ancora riesce a riporre una qualche fiducia: Marco (Moisé Curia). E lui le dà una mano. Anzi, un rifugio: all’insaputa di tutti, l’accoglie e la nasconde a Villa Guarnieri. La situazione, però, si fa tesa per entrambi. Alla rabbia di Stefania si unisce, infatti, il disagio di Marco, costretto a tacere non solo coi Guarnieri, ma anche con Gemma (Gaia Bavaro), che inizia a sentirlo lontano da lei. La scomparsa di Stefania, intanto, inizia a far parlare anche al Paradiso: cos’è successo alla Venere? Anche Umberto (Roberto Farnesi) sente che in casa c’è qualcosa che non gli torna e non ha dubbi sul da farsi quando scopre l’ospite inattesa nella foresteria della villa: Stefania se ne deve andare! Come proseguirà la fuga della ragazza?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 marzo)

Con gran sorpresa, la giovane annunciatrice televisiva Rosanna Vaudetti arriva al Paradiso per fare da madrina alla nuova collezione. Un inconveniente, però, rischia di rovinare l’iniziativa, ma Dante ha un’idea risolutiva, e questo non fa che aumentare la tensione tra lui e Vittorio. Stefania prima crede che Gloria sia l’amante di suo padre, poi scopre un’altra verità. Maria ritorna da Roma e ostenta tranquillità circa il suo fidanzamento con Rocco, poi però confessa a Irene e ad Agnese che tra loro è finito tutto.

Le anticipazioni dal 14 al 18 marzo