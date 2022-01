“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la mossa di Gemma genera il caos

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Il grande amore di una figlia per la madre fa esplodere una situazione che rischia di portare dolore a tutti, compresa la madre che si voleva “difendere”. Avere ascoltato la conversazione tra mamma Veronica (Valentina Bartolo) e Gloria (Lara Komar) non solo ha scatenato l’indignazione e la rabbia di Gemma (Gaia Bavaro), ma l’ha spinta a spedire una minacciosa lettera anonima a Gloria, che l’ha ricevuta e ne è rimasta terrorizzata. A questo punto, la capocommessa del Paradiso teme più che mai che tutta la sua triste storia venga a galla, ne parla col fidato Armando (Pietro Genuardi) e inizia a indagare per capire chi le abbia scritto. Per cominciare, vuole parlare con zia Ernesta (Pia Engleberth)… Gemma, intanto, si gode la sua soddisfazione al riparo dell’anonimato: non sa che la situazione sta prendendo un’altra piega. Ezio (Massimo Poggio), infatti, decide di spiegare ogni cosa a Veronica e questo ha due conseguenze. La prima è un ulteriore peggioramento della crisi tra i due “promessi sposi”; la seconda è che la signora Zanatta adesso vuole sapere chi abbia compiuto il vile gesto della lettera, e inizia a sospettare che il colpevole sia qualcuno di casa. Anzi: qualcuna.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 gennaio)

Gemma è preoccupata per sua madre; da una conversazione tra lei e Gloria, capisce tutto e decide di agire contro la Moreau. La storia tra Tina e Vittorio inizia a trapelare: Roberto li vede baciarsi, Agnese ha forti sospetti… Le complicazioni dei due innamorati non finiscono qui: Tina vede ricomparire Sandro e Vittorio scopre che il contratto con gli americani mette in difficoltà il Paradiso, così, con Umberto al fianco, si scontra con Dante. Adelaide, intanto, è interrogata da un magistrato sul caso Ravasi e prende una decisione inaspettata.

Le anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio