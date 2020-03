“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la nuova Venere

20 Marzo 2020 | 14:05 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Allegra, positiva e un po’ buffa. Ma anche combattiva e decisa a realizzare un sogno legato alla sua storia familiare: benvenuta Laura Parisi, che nei prossimi giorni diventerà una nuova Venere in "Il Paradiso delle signore". E benvenuta anche la sua interprete Arianna Montefiori, che abbiamo già visto in "Che Dio ci aiuti", "Don Matteo" e "L’isola di Pietro".

Arianna, come ha viaggiato nel tempo fino agli Anni 60?

«Non ho dovuto chiedere aiuto né studiare. Mi è bastato arrivare alle riprese e il set stesso mi ha portato negli Anni 60. Tutto è fatto per aiutarti a vivere il clima del tempo, con attenzione a ogni particolare, dalla postura alle parole da usare. Una volta mi è sfuggito un “okay” e subito mi hanno corretto: “No! Nessuno avrebbe usato quella parola!”».

Di cosa si occuperà Laura?

«Lo scopriremo insieme, perché io vivo la vita di Laura con voi. All’inizio comunque lavorerà molto anche per crearsi una rete di relazioni. Verrà aiutata dalla collega Roberta (Federica De Benedittis) e troverà un “sostegno” in Salvatore (Emanuel Caserio)».

Il pubblico sarà curioso di Laura. E lo sarà anche lei…

«Forse io di più! Sono una persona che deve controllare tutto, che programma la vita sua e quella degli altri in ogni particolare. E invece con Laura non potrò mai sapere quel che le succederà se non recitandola!».

A proposito di "Paradiso delle Signore": la sua prima tappa in un grande magazzino?

«Non ho dubbi: al reparto delle borse!».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 marzo)

Tra Ludovica e Angela, Riccardo sceglie la Venere. Ma Ludovica ha in serbo per lui una “brutta” sorpresa, studiata con Adelaide. Dal canto suo Angela è angosciata: non si sente all’altezza della famiglia di Riccardo (ma Umberto sta dalla loro parte). Gabriella è criticata per la sua nuova collezione, ma una “signora” della televisione viene in suo aiuto. Rocco è triste e Irene gli si riavvicina come amica. Marta e Vittorio hanno una conferma: lei non potrà mai avere figli.

Le anticipazioni dal 23 al 27 marzo

● Gabriella è invitata a Parigi: la sua collezione sarà venduta in Francia! Un malore improvviso, però, rivela a Salvatore che con lei c’è Cosimo.

● Riccardo parla con Marcello e gli dice tutto di lui e Angela.

● Achille preme perché le nozze con Adelaide si facciano al più presto.

● Federico forse potrebbe riprendere a camminare, ma non riesce a credere a questa opportunità. Tra i suoi genitori, intanto, le cose vanno sempre peggio.