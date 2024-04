“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la rabbia di Flora

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 aprile su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Se questa settimana di Il Paradiso delle Signore è corta (giovedì 25 la soap non va in onda), rimangono lunghi gli effetti delle guerre “finanziarie” tra i suoi protagonisti. Intrappolato nell’inghippo dell’affare tedesco, Marcello (Pietro Masotti) prende una decisione forte e dolorosa: rinuncia all’incarico di amministratore del patrimonio di Adelaide (Vanessa Gravina). Implacabile come un avvoltoio, Umberto (Roberto Farnesi) si fa subito vivo per offrirsi ad Adelaide come suo sostituto… Questo atteggiamento “predatorio” non sfugge a Flora (Lucrezia Massari), che resta ancora una volta infastidita dai modi del suo innamorato. Ma il fastidio oramai è così tanto che Flora dice qualche parola di troppo con Marcello, facendogli balenare il sospetto che dietro la “truffa tedesca” possa esserci proprio lo spietato Guarnieri. Marcello non si limita a dubitare: chiede aiuto a Flora e la esorta a indagare. E la Gentile fa una scoperta che potrebbe risultare molto interessante.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 aprile)

Per una serata in cui dovrebbe cantare al Caffè Amato, Elvira riesce a litigare sia con Tullio, sia con Salvatore; in fondo, però, ne è felice: ha deciso di non essere più remissiva. Marcello torna dalla Germania per aiutare Matteo; alle sue spalle, intanto, si profila il disastro nell’affare con Hofer. Alfredo litiga con Irene per la proposta di lavoro che le ha fatto Crespi. Marta incontra Matilde e le parla del suo rapporto con Vittorio. Vittorio chiede aiuto a Flora per riconquistare Matilde. Ciro e Vito sono alle prese con una dura verità: Maria ama Matteo.

Le anticipazioni dal 22 al 26 aprile