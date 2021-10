“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: la scelta di Gloria

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Gloria (Lara Komar) si sente pericolosamente in bilico tra il male e il peggio. Non vede alcuna sicura via d’uscita dal doloroso caos scatenato dal ritorno di Ezio (Massimo Poggio) a Milano. Come rimettere in sesto quell’abbozzo di nuova vita che aveva cominciato a costruirsi entrando al Paradiso come capocommessa? Gloria ha un’idea: ripartirà proprio dal lavoro al grande magazzino. Eccola, quindi, di nuovo nel salone. Ed eccola pronta a rivedere finalmente Ezio e a parlargli… Il loro incontro, però, è teso. Ezio butta sul tavolo una richiesta pesantissima: Gloria se ne deve andare da Milano e lasciare che lui e sua figlia Stefania (Grace Ambrose) si rifacciano una vita insieme all’interno della famiglia Colombo. Ezio pare non voler sentire ragioni: anche la diplomazia di Armando (Pietro Genuardi) sembra inutile… Poi al Paradiso succede un incidente e Gloria fa qualcosa di speciale: un gesto che finisce per impressionare Ezio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 ottobre)

Tina è in crisi per i problemi alla voce; in più, fa sempre più fatica a tenere il segreto sulla fine del matrimonio: ne parla anche con Vittorio. Marcello se la cava bene col lavoro al Circolo che Adelaide gli ha “rifilato” per fargli fare brutta figura. Gloria vuole lasciare il Paradiso: è disperata. Umberto e Flora sembrano sempre più presi l’uno dall’altra. Salvatore continua a corteggiare Anna; lei però ha dei dubbi e ne parla a Beatrice: tra loro, comunque, c’è qualcosa… Flora presenta finalmente la sua collezione.

Le anticipazioni dal 25 al 29 ottobre