“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: l’annuncio di Clelia

22 Gennaio 2021 | 14:57 di Enrico Casarini

Clelia (Enrica Pintore) finalmente fuga le preoccupazioni di Luciano (Giorgio Lupano). La causa dei suoi malesseri è semplice: aspetta un bambino! La notizia è bellissima, certo, ma è subito chiaro che avrà conseguenze sui già complicati equilibri di casa Cattaneo. Quando Federico (Alessandro Fella) viene a sapere della gravidanza, decide di staccarsi papà Luciano e fare definitivamente la pace con sua madre Silvia (Marta Richeldi). Silvia, però, non può gioire più di tanto, perché, nonostante il riserbo dei futuri genitori, iniziano a girare pettegolezzi e presto si sparlerà anche di lei, tanto che zia Ernesta (Pia Engleberth) le dice di prepararsi a difendere la sua reputazione. Anche Luciano e Clelia, però, non sono tranquilli. Non solo c’è la possibilità che l’arrivo del bimbo porti grane legali (siamo nell’Italia del 1962…), ma bisogna anche dire al piccolo Carletto (Dylan Interlenghi) che avrà un fratellino o una sorellina: come reagirà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 gennaio)

Giuseppe sta schiacciando Agnese, le fa decidere addirittura di lasciare il lavoro, perciò Salvatore lo affronta con durezza e ritrova al suo fianco Gabriella, il cui rapporto con Cosimo ha qualche crepa. Maria è gelosa di Rocco e Irene, ma poi capisce che cosa li lega. Beatrice e Vittorio sono sempre più vicini, tanto che lui stenta a rispondere in modo adeguato a una lettera colma d’amore di Marta. Adelaide è preoccupata per i rapporti d’affari tra Umberto e Arturo Bergamini, ma il destino ci mette lo zampino: Bergamini muore!

Le anticipazioni dal 25 al 29 gennaio

● Cosimo è abbattuto dalla morte improvvisa del padre, e non sa che Umberto sta per assestargli un altro brutto colpo.

● Gabriella si sente in colpa per aver baciato Salvatore e si riavvicina a Cosimo: le nozze vengono confermate.

● Agnese sceglie di tornare a lavorare e anche Giuseppe si trova un’occupazione.

● Vittorio, al cui fianco Beatrice ha sempre più importanza, cerca di aiutare Giuseppe e Cosimo, ma i risultati non sono quelli attesi.

● Rocco delude Irene dimenticandosi di un appuntamento: d’altra parte, in quel momento era con Maria.