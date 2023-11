“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: le difficili scelte di Agata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 novembre al 1° dicembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







Agata (Silvia Bruno) sembra perseguitata da un curioso destino. Quando qualcuno s’accorge di un suo talento e cerca di esortarla a farlo fruttare, la sua famiglia si mette tra lei e la sua soddisfazione. Così ad Agata tocca vincere la “timidezza” tipica di una ragazza dei primi Anni 60 e prendere in mano la sua vita. È accaduto quando Maria (Chiara Russo) e le Veneri pensarono a lei per sostituire Lucia (Alicia Chiesa), passata alla Galleria Milano Moda come capocommessa. Accade ora che Delia (Ilaria Maren) e Roberto (Filippo Scarafia) l’hanno “costretta” a svelare la passione per il disegno e a dimostrare la sua bravura. In particolare è Roberto che insiste perché Agata si iscriva a una scuola serale di disegno. Quando la ragazza ne parla con papà Ciro (Massimo Cagnina), lui è irremovibile: no! Di nuovo, però, Agata non si fa fermare e s’iscrive all’insaputa di Ciro e di mamma Concetta (Gioia Spaziani). Così Roberto, a cui Agata svela il segreto, deve sobbarcarsi l’onere di parlare della cosa con Ciro, per convincerlo. Com’è l’orizzonte di casa Puglisi: cieli tempestosi o splendido sole?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 novembre)

Mentre Vito comincia a organizzare la sua “nuova” azienda, Marcello morde il freno al Paradiso: si sente escluso da Vittorio. Quest’ultimo, intanto, decide di assestare un colpo decisivo a Tancredi e, dossier alla mano, lo spinge a confessare la sua responsabilità nell’incendio della fabbrica di Matilde. Il Sant’Erasmo poi rimane vittima di un incidente stradale. Matteo e Marcello uniscono le forze per rispondere a un subdolo attacco di Umberto: per Matteo giunge anche il momento di rivelare al fratello tutta la verità sui suoi debiti.

