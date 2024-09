“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: le fatiche di Odile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 settembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Passo dopo passo, Odile (Arianna Amadei) cerca di ambientarsi nella sua nuova città. Certo è che la vita a Milano non sembra affatto facile, tanto in società quanto in famiglia. Se la “Milano bene” è ruggente, corre velocissima ed è pronta a fare di ogni cosa uno scandalo (che dire di questa figlia naturale della contessa di Sant’Erasmo che spunta fuori all’improvviso?…), non è che a Villa Guarnieri le cose scorrano fluide. Oltre agli “incidenti” pubblici, Odile deve gestire rapporti facili a sfociare in tempesta con mamma Adelaide (Vanessa Gravina) e con Tancredi (Flavio Parenti). D’altra parte è facile capire quanto sia delicata la situazione di Adelaide: vuole aiutare sua figlia in ogni modo possibile, e tanto entusiasmo non può che causare incidenti. Un incidente, per esempio, accade quando Odile si sta dando da fare per trovare un lavoro. La ragazza vuol fare da sé, senza aiuto da parte della famiglia… E invece Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) le rivela che Adelaide le sta segretamente dando una mano: grande errore!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 settembre)

I Puglisi cercano di dare una mano a Salvatore ed Elvira alle prese con la contrarietà della famiglia di lei verso il loro rapporto. Ciro spiega a Salvatore perché il padre di Elvira gli è avverso. Irene prova a riavvicinarsi ad Alfredo. Un errore di Mirella diventa una spinta al cambiamento per il Paradiso. Marta ed Enrico continuano a incontrarsi: sarà un caso o sarà il destino? Marcello vorrebbe lanciare una collezione di alta moda con il marchio del Paradiso, ma Roberto e Matteo non sono d’accordo con lui.

Le anticipazioni dal 23 al 27 settembre