“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: le misteriose intenzioni di Dante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Da un fattaccio di cronaca nera sembra nascere una amicizia che promette di portare nuovi affari per il Paradiso delle Signore. Succede, dunque, che il piano del Mantovano (Mariano Riccio) di fare un colpo al Circolo venga mandato in fumo dall’intervento di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), cugino della vicepresidentessa Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), arrivato a Milano da New York. Vittorio scopre di essere in grande sintonia con lui, tanto che i due iniziano a ragionare su una collaborazione commerciale molto allettante: portare gli abiti e lo stile del grande magazzino negli Stati Uniti… Dietro la gran fiducia in se stesso che Dante dimostra, però, c’è qualcosa che non convince. La cugina Fiorenza, per esempio, vorrebbe sapere di più su di lui e sulla sua situazione sentimentale… “Segnali” strani provengono anche da Marta (Gloria Radulescu): prima annuncia il ritorno da Parigi, poi fa marcia indietro dicendo che non può abbandonare la nipotina Margherita afflitta dal morbillo… Insomma, chi è davvero Dante?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 marzo)

Il nuovo abito disegnato da Gabriella crea scandalo, ma Vittorio, spinto anche da Beatrice, lavora per trasformare questa polemica in un’occasione di dibattito per le donne di Milano e ottiene anche un ritorno per il Paradiso. Agnese vuole “ricostruire” il suo matrimonio e chiede ad Armando un sacrificio. Il Mantovano è scatenato e minaccia di distruggere la caffetteria, ma Marcello (sempre affiancato da Ludovica) ha un piano per incastrarlo e sbarazzarsene. Irene viene accolta da Anna e Maria come nuova coinquilina.

Le anticipazioni dal 15 al 19 marzo