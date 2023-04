“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: le scelte di Matilde

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Il giallo dell’incendio del mobilificio che ha sconvolto la vita di Matilde (Chiara Baschetti) potrebbe essere giunto a una svolta. Sembra che siano stati individuati e arrestati i colpevoli, e ora la Frigerio è chiamata a testimoniare su quanto era successo. Matilde è travolta dall’emozione, ma sente di dover riaprire quel capitolo così amaro della sua vita per dare una mano a chiuderlo e sigillarlo con la parola “fine”. Questa sua ansia è accolta in modo diverso dagli “uomini della sua vita”. Se Vittorio (Alessandro Tersigni) l’esorta a fare chiarezza, a trovare la verità, Tancredi (Flavio Parenti) cerca di convincerla a lasciar perdere… Naturalmente Matilde sente di voler seguire i consigli di Vittorio, ma la sua vita quotidiana è un incalzare di eventi che potrebbero “distrarla” dalla sua ansia di sapere. Se Maria (Chiara Russo) le chiede ancora aiuto per il suo lavoro, Tancredi ha una novità che una moglie non può ignorare: potrebbe farsi operare alla gamba… Come si destreggerà Matilde?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 aprile)

I rapporti tra Tancredi e Marco si fanno sempre più tesi quando Marco segue un’intuizione e capisce che suo fratello ha avuto un ruolo cruciale nella vicenda dell’incendio del mobilificio. Un paio di incontri evocano dolci ricordi tra Ludovica e Marcello, ed è a Ludovica che Barbieri chiede aiuto quando scopre per lui non sarà facile raggiungere all’estero Adelaide. Grazie a Francesco, Maria capisce finalmente che cosa prova davvero per Vito e questi, quindi, non lascerà Milano per andare in Australia.

Le anticipazioni dal 17 al 21 aprile