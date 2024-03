“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: le veneri hanno una bella idea

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 marzo su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Mancano pochi giorni all’8 marzo e nel Paradiso delle Signore c’è fermento. Bisogna organizzare qualcosa per celebrare la Giornata della Donna. Vittorio (Alessandro Tersigni) ha un’idea. Perché tutto abbia un valore veramente declinato al femminile, decide di affidarsi alle veneri: saranno loro a suggerire l’evento principale. Coordinate da Irene (Francesca Del Fa), le ragazze puntano sull’importanza dell’istruzione come strumento per garantire alle donne la possibilità di raggiungere ruoli sempre più importanti. E chi può impersonificare questa visione meglio di Alberto Manzi, il “maestro della televisione”? Dal 1960, sul Canale Nazionale della Rai, sta accompagnando tanti italiani a migliorare se stessi (nell’Italia di quegli anni l’analfabetismo era purtroppo ancora diffuso) con la sua seguitissima trasmissione Non è mai troppo tardi. Così Manzi viene contattato. Accetterà l’invito delle nostre veneri?

I rapporti tra Crespi e Irene si fanno sempre più stretti: lui cerca lei e lei si dimostra lusingata dalle sue attenzioni (ma non ne parla con Alfredo…). Marta lascia Tom e si ritrova a pensare a Vittorio e a essere un po’ gelosa di Matilde. Vito è a pezzi per la rottura con Maria; la questione crea grossi problemi anche in casa Puglisi. Umberto lavora senza sosta al piano contro Marcello. Marcello scopre che le nozze tra Vito e Maria sono saltate per “colpa” di Matteo, il quale viene a sapere della cosa al ritorno dagli Stati Uniti.

