“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: l’ingegno di Alfredo inguaia Clara

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 5 aprile su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Una puntata in meno questa settimana per Il Paradiso delle Signore: non va in onda il primo aprile, Lunedì dell’Angelo. A proposito di settimane, però, nelle ultime che abbiamo seguito c’è una “complicazione” sentimentale che si è aggravata. Il rapporto tra Alfredo (Gabriele Anagni) e Irene (Francesca Del Fa) è traballante. Perico è sempre più convinto del fatto che il rapporto tra la sua amata e l’affascinante Leonardo (Emanuele Turetta) si stia facendo troppo stretto. Sarà solo una questione di opportunità di crescita professionale, come dice lei? Per Perico è difficile crederlo… Per fortuna, però, gli restano le soddisfazioni che ottiene dal ciclismo e dal suo ingegno. Alfredo, infatti, ha deciso di montare il suo cambio innovativo sulla bicicletta con cui Clara (Elvira Camarrone) parteciperà a una gara importante. Clara è scettica (il marchingegno non è “regolamentare”), ma Alfredo modifica in segreto la bici. Il risultato si vede subito: Clara vince! Ma il segreto non regge: quel cambio non omologato potrebbe costarle la squalifica. Alfredo e Clara sono nei guai.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 marzo)

Marta e Vittorio vogliono l’annullamento del matrimonio; impegnarsi insieme in questo progetto non certo allegro genera la conseguenza di riavvicinarli (tanto che Vittorio dice qualche bugia a Matilde…). Rosa intervista Adelaide per il Paradiso Market: è una “lotta” più che una chiacchierata… Elvira inizia ad avere dubbi sulla relazione con Tullio. Marcello vuole andare in Germania per controllare di persona la situazione di Hofer e Umberto si preoccupa. Silvana torna a Milano dopo l’operazione e Matteo fa una “follia”.

Le anticipazioni dal 2 al 5 aprile