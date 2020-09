“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: loro sorridono, lui piange

25 Settembre 2020 | 15:05 di Enrico Casarini

Quando Federico Cattaneo (Alessandro Fella) è tornato a Milano dopo l’operazione era pieno di entusiasmo e pronto a cominciare una nuova vita. L’abbiamo visto però perdere subito una bella fetta di felicità a causa dei dubbi della (ex?) fidanzata Roberta (Federica De Benedittis). Era solo l’inizio del disastro. Mentre sui Cattaneo cade come una valanga la notizia della fine del matrimonio di Nicoletta (Federica Girardello), Federico trova la peggiore conferma ai suoi sospetti sul rapporto tra papà Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrico Pintore): li vede baciarsi. Loro sono felici, perché hanno ritrovato la sintonia dopo un po’ di maretta. Lui invece è sconvolto e ha un chiarimento durissimo con il padre. Ora i suoi giorni sono davvero neri e neppure immagina quale altra verità lo attenda! Casa Cattaneo sembra crollare come un castello di carte. In questo disastro Federico compie una scelta drastica. E forse la nuova vita così attesa potrà finalmente cominciare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 settembre)

Indagando su cosa stia succedendo ad Adelaide, Umberto scopre cose terribili sul passato di Ravasi e decide di andare a New York. Angela parte per l’Australia. Rocco prova qualcosa per la ricamatrice Maria, da poco tornata a Milano dalla Sicilia, così Armando gli dà consigli e lo esorta a vincere la timidezza. Federico inizia a sospettare che tra suo padre e Clelia possa essere rinato l’amore. Ludovica affronta con ansia la prova dell’abito da sposa. Vittorio e Marta scoprono di non poter adottare la piccola Anna.

Le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre

● Vittorio e Marta non vogliono rinunciare all’adozione di Anna. Vittorio incontra sua madre con l’aiuto di don Saverio, ma, quando tutto sembra sistemato per il meglio, la donna scompare.

● Salvatore e Marcello, preoccupati perché i conti della caffetteria traballano, decidono di tenerla aperta anche alla sera e di farsi aiutare dalla Venere Laura. Ma non fanno i conti con la burocrazia.

● Ludovica scopre che Nicoletta sta per tornare a Milano e cerca di far sì che Riccardo non lo sappia.