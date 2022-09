“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: ma che strana coppia!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Come abbiamo visto, Marcello (Pietro Masotti) è tornato dalla Svizzera molto cambiato. Ha speso l’estate studiando economia e finanza: è sveglio e non c’è dubbio che saprà mettere a frutto quel che ha imparato… In lui, però, rimane una passione che potrebbe sia spingerlo a migliorarsi, sia inchiodarlo a un sogno (forse) svanito: l’amore per Ludovica (Giulia Arena). Le sue parole e azioni, però, lasciano perplesso Salvatore (Emanuel Caserio), che scopre che Marcello non è sincero al cento per cento. Cosa nasconde? Beh, diciamo che c’è una sorpresa. A prenderlo sotto la sua ala protettrice è infatti Adelaide (Vanessa Gravina), che vede in lui un talento che può essere plasmato e decide di aiutarlo nella sua scalata sociale. Riuscirà il ragazzo a essere all’altezza della sua nuova “maestra di vita”? La prima “prova” non va benissimo… Nel frattempo, però, bisogna tener d’occhio un’altra “allieva” di Adelaide. Matilde (Chiara Baschetti), infatti, inizia a sentire un affetto per il Paradiso delle Signore che potrebbe portarla in rotta di collisione con la contessa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 settembre)

Matilde viene convinta da Adelaide e Marco a rimanere a Milano. Umberto e Flora festeggiano il lancio nazionale della rivista Paradiso Market al Circolo: Adelaide li vede felici e le si spezza il cuore, tanto che decide di vendere le sue quote del Paradiso. Irene boccia Clara come nuova venere e la ragazza scompare: lo zio don Saverio chiede aiuto a Gemma e a Vittorio. Alfredo torna al Paradiso e cerca di conquistare Irene. Vittorio, con l’aiuto di Umberto, punta all’acquisto delle quote di Adelaide, ma la contessa lo sorprende in negativo.

Le anticipazioni dal 3 al 7 ottobre