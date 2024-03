“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: ma davvero le loro strade si divideranno?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 marzo su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Il matrimonio di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) sembra arrivato alla fine. I due hanno intrapreso la strada che porterà al suo annullamento, ovvero a una situazione in cui, di fronte alla Chiesa, sarà come se nulla fosse mai successo tra loro. Questa strada, però, è lunga, tortuosa e perfino dolorosa. Nonostante l’incombenza non sia loro particolarmente gradita, Marta e Vittorio devono incontrarsi per ripercorrere la loro storia e analizzare quel che c’è stato tra loro. Gli incontri, però, si rivelano qualcosa di diverso da un semplice obbligo “procedurale”. A partire dall’intensità: sono uno scavo in due cuori che hanno battuto all’unisono, e questo vuol dire molto. Tanto che Marta si ritrova ad affrontare l’obbligo con scarso entusiasmo, cercando di tenere per sé i suoi veri sentimenti. Vittorio, poi, sceglie di tenere Matilde (Chiara Baschetti) all’oscuro di parte di quel che sta succedendo. Qual è il motivo di questa scelta?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 marzo)

Marcello cerca Adelaide per chiederle aiuto per l’affare con Hofer, ma per il resto è gelido con lei; la contessa è stupita e, soprattutto, si scopre gelosa della sintonia tra lui e Rosa, “modelli” a sorpresa per la nuova collezione del Paradiso. Maria si sente di nuovo vicina a Vito: glielo dimostra la sua reazione a un incidente che coinvolge Lamantia. Dal canto suo, Matteo (schiacciato anche dal senso di colpa nei confronti di Marcello) le promette che la lascerà stare. Tancredi cova ancora la speranza che tra lui e Matilde non sia davvero finito tutto.

Le anticipazioni dal 25 al 29 marzo