“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: mamma, ti farò uscire dal carcere!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55







Torna Il Paradiso delle Signore e all’inizio di questa settima stagione troviamo il grande amore tra Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisé Curia) che si avvia sui binari di quella che è la normalità nella Milano dei primi Anni 60: i ragazzi si preparano a ufficializzare il legame con una festa di fidanzamento. Sui preparativi, però, si allungano le ombre dello sconquasso causato da questa passione. Come comportarsi con Gemma (Gaia Bavaro), la sorellastra a cui Stefania ha “soffiato” il fidanzato Marco? Gemma ha passato l’estate in un convento, a riflettere sul suo comportamento: in famiglia non sono tutti convinti dell’opportunità di un suo ritorno. E che dire di Gloria (Lara Komar)? Stefania lotta per riabilitare la madre “ritrovata” che ha scelto il carcere per non pesare sulla felicità della figlia: riuscirà a farle ottenere un permesso per uscire di cella e unirsi alla festa?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 settembre)

Salvatore e Anna si sposano. Il loro matrimonio è anche l’occasione per la definitiva “esplosione” dell’amore tra Marco e Stefania. Senza dir nulla ad alcuno, Gloria si costituisce: non vuole che sua figlia Stefania debba soffrire per l’accusa di aver favorito un aborto che grava su di lei. Marcello corre da Ludovica per riconquistarla, ma ormai lei è partita con Torrebruna. Dante rende le sue quote del Paradiso ad Adelaide, che già pensa a come usarle per vendicarsi di Umberto che le ha preferito Flora.

