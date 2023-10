“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Marcello è nei guai

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







L’universo di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sta per implodere. Marcello non ha paura delle complicazioni: ha dedicato la vita a superare sfide sempre più ardue per cancellare il ragazzo senz’arte né parte che era e imporsi come uomo d’affari. Non sa, però, che sta per essere messo alla prova da eventi fatti apposta per gettarlo nel caos… Proprio mentre sta cercando di aiutare il fratello Matteo (Danilo D’Agostino) a trovare un lavoro e, per ottenere il risultato, cerca di cogliere un’occasione che fiorisce al Paradiso delle Signore, il buon Barbieri si ritrova completamente spiazzato, “escluso”, di fronte a ciò che accade a villa Guarnieri. Cosa deve pensare della nuova attenzione di Umberto (Roberto Farnesi) per Adelaide (Vanessa Gravina)? Cosa può dire ad Adelaide, quando lei gli dice che, grazie a Flora (Lucrezia Massari), andrà a Ginevra da sua figlia Odile?… È proprio la contessa la maggiore fonte di caos per Marcello: non solo lo delude partendo, ma ora lo guarda con occhi “diversi”… Che il loro rapporto sia logoro?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 ottobre)

Salvatore è distrutto: il nuovo fidanzato di Elvira esiste. Vittorio valuta il dossier contro Tancredi ricevuto da Diletta. Tancredi, invece, dice a Matilde che una visita gli dirà se un’operazione potrà farlo tornare a camminare normalmente. Mentre Marcello cerca di costruire un rapporto con Matteo coinvolgendo anche Maria, Matteo dice alla madre che vuol già troncare con lui. Maria, intanto, si scopre sempre più “lontana” da Vito. La presentazione della linea maschile del Paradiso è a rischio. Umberto si riavvicina ad Adelaide.

Le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre