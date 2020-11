“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Marcello e Roberta sono in pericolo

27 Novembre 2020 | 14:24 di Enrico Casarini

Per Roberta (Federica De Benedittis) e Marcello (Pietro Masotti) sarebbe giunto il momento dei saluti. Addio Milano, insomma: l’università di Bologna, la più antica del mondo, attende Roberta e Marcello rimarrà al fianco della fidanzata. Mentre la ragazza comunica la decisione di partire a Vittorio (Alessandro Tersigni) e a Clelia (Enrica Pintore), il destino mette un macigno sulla strada del ragazzo. Il passato complicato torna a pesare sulla sua schiena incarnandosi nel Mantovano (Mariano Riccio), spregiudicato, violento compagno di galera, che esige il pagamento di un vecchio debito. Marcello è alle strette, non sa che fare e decide di rivelare la situazione a Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi). Quest’ultimo, uomo che conosce certe complicazioni, decide di aiutare l’amico mettendogli a disposizione i suoi risparmi e addirittura affrontando il malvivente. Ma le cose si mettono male. Anzi, peggio: il Mantovano infatti ha capito che Roberta è la fidanzata di Marcello, e dunque anche lei adesso è in pericolo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 novembre)

Federico scopre con dolore di essere figlio di Umberto. In segreto Beatrice trova lavoro al Circolo come inserviente. Marcello vuole che Roberta non sacrifichi il suo futuro e pensa di trasferirsi a Bologna con lei; non sa che ora non è il futuro a creargli problemi, bensì il passato: il Mantovano è uscito di prigione e lo cerca. Salvatore intanto non prende bene la decisione del socio. Gabriella e Laura svelano a Roberta il progetto del fidanzato. Le Veneri fanno anche tornare la pace tra Marcello e Salvatore. Stefania deve fare una scelta molto difficile.

Le anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre

● Federico, sconvolto, scappa da casa.

● Vittorio riesce a convincere Federico a chiarirsi con Luciano. Il ragazzo, però, non vuole vedere sua madre Silvia, che è veramente disperata.

● Umberto e Silvia, entrambi “scacciati” da Federico sembrano trovare argomenti per aprire un dialogo tra loro.

● Pietro scopre che sua madre Beatrice fa l’inserviente al Circolo e rimane molto colpito dalla cosa.

● Salvatore e Laura iniziano a cercare una persona con cui sostituire Marcello, ma la ricerca è complicata.