“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Marcello fa una proposta a Odile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 settembre al 4 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00)







Nella settimana di Il Paradiso delle Signore che culmina con la puntata numero mille continua a tener banco la vicenda di Odile (Arianna Amadei). La ragazza appare proprio come un pesce fuor d’acqua a Milano, e i suoi comportamenti continuano a stupire. Un ennesimo episodio, per esempio, turberà la compassata tranquillità del Circolo… Lontano dai “riflettori”, però, c’è chi si dà da fare per aiutarla ad ambientarsi e a trovare una strada. Per fare piacere ad Adelaide (Vanessa Gravina), per esempio, Marcello (Pietro Masotti) invita a casa sua madre e figlia. Da questo incontro viene fuori una proposta di lavoro: perché Odile non entra nella grande squadra del Paradiso delle Signore? Anche Umberto (Roberto Farnesi) ci tiene a far bella figura con Adelaide e quindi ragiona su come “conquistarsi” l’affetto di Odile. Alla fine, la ragazza si ritroverà praticamente contesa tra i due grandi magazzini: a quale sceglierà di affidare una certa idea di campagna pubblicitaria che le sta frullando per la testa?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 settembre)

Matilde telefona a Marta per chiederle di farle avere i disegni di alcuni progetti di suo padre che ha lasciato a Milano; il problema è che sono nelle mani di Tancredi, e lui detta condizioni stringenti per restituirli. Marcello vorrebbe far entrare il Paradiso nel mercato dell’alta moda; Matteo cerca di dissuaderlo, perché teme, a ragione, che uno scontro con Umberto riporti a galla la vicenda Hofer. Armando convince il padre di Elvira a parlare con Salvatore. Botteri e la Furlan litigano: tra loro c’è un antico astio…

Le anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre