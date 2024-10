“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Marcello ha deciso di farla finita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 al 31 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







In questa settimana “corta” (Il Paradiso delle Signore non va in onda venerdì 1° novembre), il passato bussa alla porta di Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Ed è un visitatore che porta rabbia, amarezza e delusione. Il sospetto di Botteri (Luca Ferrante) sulla spia nello staff del Paradiso, ha portato a individuare in Matteo (Danilo D’Agostino) il più probabile traditore. Sconvolto, Marcello decide di approfondire e va in Germania per indagare sulla truffa di Hofer. Di ritorno a Milano affronta il fratello. Ottenuta la verità, Marcello decide di farla finita con Umberto (Roberto Farnesi). Attaccare Guarnieri, però, non è così semplice. Tra timore e calcolo, c’è chi suggerisce a Marcello di trattenersi. Silvana (Elodie Treccani) cerca di farlo ragionare, ma non ha successo; spinta da Umberto, anche Adelaide (Vanessa Gravina) vuole affrontarlo. Ma Barbieri non si lascia convincere da nessuno e cerca il modo per colpire facendo più male. L’ultima idea è di raccontare ogni cosa a Roberto (Filippo Scarafia) per convincerlo ad aiutarlo a screditare pubblicamente Umberto. Come reagirà Landi alla richiesta?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 ottobre)

Roberto e Mario vanno a vivere insieme. Clara si riavvicina ad Alfredo aiutandolo con un problema. Umberto racconta a Tancredi la verità sulla truffa di Hofer. Matteo annuncia a Marcello che si sposerà con Maria e la prospettiva di queste nozze smorza anche la tensione tra Ciro e Concetta. Odile propone che la Galleria realizzi una linea di moda “economica” ma Giulia è contraria. Enrico salva la vita di Marta. Botteri sospetta che al Paradiso ci sia una spia che lavora per la Galleria, così iniziano le indagini.

