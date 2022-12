“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Marcello non molla

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 dicembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Questa immagine ci ricorda un tempo che fu felice tanto per Marcello (Pietro Masotti) quanto per Ludovica (Giulia Arena). Poi quel tempo è finito. Ludovica è partita e Marcello, rimasto solo, ha deciso di cambiare vita. Una cosa, però, non ha voluto cambiare: la sua idea di felicità. Che ha nome e cognome: Ludovica Brancia di Montalto. Quando lei è tornata a Milano, il giovane Barbieri ha subito cercato di rinnovare la loro “magia” dicendole che per lui nulla era cambiato. La reazione della Brancia è stata deludente? A Marcello non interessa: sa che le cose potrebbero cambiare appena avrà concluso l’affarone immobiliare a cui sta lavorando (e gli è venuta una gran bella idea...) e che avere Adelaide (Vanessa Gravina) al suo fianco come socia e consigliera è garanzia di successo. E infatti l’affare su Palazzo Andreani va in porto. Prima conseguenza? Dalla compravendita esce con le “ossa rotte” Umberto (Roberto Farnesi), e Adelaide è soddisfatta. Conseguenze con Ludovica? Vedremo…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 dicembre)

Matilde vede che Vittorio non ha più la fede al dito: questo cambia molte cose… Marcello vuole riconquistare Ludovica. Ezio dice a Vittorio e a Veronica che Gloria finanzierà il suo progetto; lui e Gloria, poi, prendono una decisione su come comportarsi in pubblico dopo che un bacio imprevisto li ha riportati così vicini… Vittorio vuole ingaggiare l’attrice Elsa Martinelli per la campagna pubblicitaria del Paradiso e va ad incontrarla con Matilde. Gemma convince mamma Veronica a essere meno dura con Ezio.

Le anticipazioni dal 26 al 30 dicembre