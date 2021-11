“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: mareggiate sentimentali

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







In casa Amato non cessano le tempeste di sentimenti. La nuova e furibonda mareggiata parte da Roma. Leggendo un giornale, infatti, Maria (Chiara Russo) s’imbatte in una fotografia dell’amato Rocco (Giancarlo Commare) in compagnia di una ragazza. E non finisce qui, perché Maria scopre anche che il suo fidanzato ha cambiato casa nella capitale senza dirle niente… A questo punto nella giovane sarta non può che esplodere la gelosia e, di conseguenza, la sua prima mossa non potrà che essere quella di partire per Roma, sperando di chiarire tutto quel che c’è da chiarire. Il dubbio di Maria è condiviso da Agnese (Antonella Attili). Il comportamento del nipote le fa pensare che abbia proprio perso la testa per un’altra donna, così decide di parlarne con Armando (Pietro Genuardi). Ma tra Agnese e Armando in questo momento, uscito di scena Giuseppe (Nicola Rignanese), non ci sono solo “scambi di idee”: Tina (Neva Leoni), infatti, li sorprende in un momento di grande affetto… Che sia in arrivo un’altra mareggiata?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 novembre)

Giuseppe torna in Germania, ma gli ultimi giorni a Milano sono amari per tutti. Gemma è assunta come Venere e fa un incontro molto interessante: Marco di Sant’Erasmo… La ragazza però trova anche il modo di tirare un colpo basso a Stefania (che nel frattempo si rivela una brava giornalista): lo pagherà caro. Tra Gloria ed Ezio torna il gelo, quando lei gli consiglia di non esagerare nel coinvolgimento di Stefania. Vittorio promette ad Agnese di occuparsi di Tina. Ludovica dice a Flora che suo padre era un truffatore.

Le anticipazioni dal 22 al 26 novembre