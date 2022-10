“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Maria ora fa paura

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Tira un’aria strana nell’atelier del Paradiso delle Signore: c’è un astro nascente e c’è un astro calante, combinazione che non può che generare problemi. Soprattutto se Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) continuano a farsi guerra manovrando i destini dei due astri. L’astro nascente è Maria (Chiara Russo), che sta rivelando un’inattesa creatività come stilista. Le sue “invenzioni” sono così interessanti, che la contessa l’invita a una festa del Circolo. Sia chiaro: Adelaide non è interessata a Maria, ma al fastidio che la sua presenza darà a Flora (Lucrezia Massari). Flora che ora appare come l’astro calante: di fronte agli applausi per Maria e alla perplessità di Vittorio (Alessandro Tersigni) sui suoi ultimi lavori, Flora ha paura… E Umberto viene in suo soccorso: convince la baronessa Foppa a proporre un’assunzione a Maria, così da farle abbandonare il grande magazzino e far tornare in auge Flora. Umberto non sa, però, che c’è un uomo che può mandare a monte il suo piano: perché al cuore non si comanda…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 ottobre)

Gloria riprende il suo incarico da capocommessa al Paradiso. Salvatore è terrorizzato all’idea che Marcello lasci la caffetteria. Il vestito disegnato da Maria per il debutto in società della contessina Foppa piace moltissimo. Clara va ad abitare con le ragazze: ora non dovrà più tornarsene al paese come voleva don Saverio, suo zio. Nonostante l’impegno di Marco, un giornale pubblica un articolo sulla relazione “irregolare” tra Ezio e Veronica. Vittorio invita a cena Matilde e lei, non più arrabbiata, accetta.

Le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre