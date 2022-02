“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Maria sta perdendo il suo Rocco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Addio sorrisi in casa Amato… Maria (Chiara Russo) e Rocco (Giancarlo Commare) si erano promessi amore eterno e matrimonio. Poi lui è partito per Roma, all’inseguimento dell’altro sogno della sua vita, ovvero una carriera da ciclista professionista, e pian piano i rapporti tra i ragazzi si sono sfilacciati. Maria potrebbe perfino fissare la data in cui nel suo cuore è esplosa l’angoscia: era al lavoro in sartoria quando Armando (Pietro Genuardi) le mostrò il giornale con la foto di Rocco trionfatore al Giro della Tuscia, stretto tra i baci di due miss. Per Armando era folclore sportivo; lei invece vide in quella foto in bianconero una nuova, terribile “promessa”: la fine dell’amore. Aveva visto bene, ed è Agnese (Antonella Attili) a scoprirlo andando a Roma. Come dirlo a Maria? Come giudicare un telegramma “tranquillizzante” di Rocco alla fidanzata? Mentre Agnese decide di parlare della questione solo con i suoi figli, Irene (Francesca Del Fa) scopre per caso la verità sul giovane Amato e non sa che cosa fare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 febbraio)

Dante e Fiorenza tramano contro Umberto e sfruttano una debolezza di Flora (usata da Umberto come “spia”) per recuperare la lettera in cui Umberto racconta la verità sul caso Ravasi. Sandro si accorda con Brivio per scrivere una canzone per il suo musicarello: lo fa per Tina. Ezio sospende i preparativi del matrimonio con Veronica e si ritrova ancora più vicino a Gloria quando la vede aiutare una donna a partorire. Gemma, colpita, dice la verità al patrigno sulla lettera anonima. Salvatore chiede ad Anna di sposarlo.

Le anticipazioni dal 21 al 25 febbraio