“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Marta è una furia!

Non si placa la tempesta scatenata da Marcello (Pietro Masotti) dopo aver saputo la verità sulla truffa ordita da Umberto (Roberto Farnesi) di cui lui è stato vittima. Barbieri ha scritto un memoriale che inchioda Guarnieri! Ma intanto Umberto ha fatto una mossa: ha detto tutto a Marta (Gloria Radulescu). Così facendo, in fondo, ha annullato un’arma di ricatto nei suoi confronti in mano ad Adelaide (Vanessa Gravina), che aveva scelto di tacere proprio per non coinvolgere la nipote… La reazione di Marta è furiosa! Non ce l’ha solo col padre, ma anche con la contessa: perché l’amata zia aveva tenuto tutto segreto? In questo momento solo una persona sembra portare un po’ di serenità nella vita della giovane Guarnieri: Enrico (Thomas Santu), che si pone garbatamente al suo fianco. Ma l’ira di Marta non si spegne, tanto che prende due decisioni pesantissime: la prima riguarda Marcello; la seconda, invece, coinvolge (e travolge) tutta la sua famiglia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 al 31 ottobre)

Ora che sa la verità sul disastro del suo investimento in Germania, Marcello vuole scagliarsi contro Umberto, nonostante Silvana, Adelaide e Roberto lo esortino alla calma. Mimmo Burgio arriva a Milano e va dai Puglisi, ma finirà per litigare con Agata. Marta vede Enrico con i carabinieri e teme che ci sia qualcosa che non va; il magazziniere decide di raccontarle un po’ di sé… Il concorso letterario della “settimana persiana” organizzata al Paradiso è un successo. Umberto decide di parlare con Marta della vicenda Hofer.

Le anticipazioni dal 4 all’8 novembre