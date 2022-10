“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matilde adesso non ne può più

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda al 31 ottobre al 4 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Matilde (Chiara Baschetti) sembra perseguitata da un destino beffardo, che le impone di vivere una vita “sull’ottovolante”. I giorni che portano soddisfazioni ed emozioni positive, sono puntualmente cancellati da momenti di rabbia e sgomento, in cui la Frigerio sente di dover mettere in discussione la sua vita per l’ennesima volta. Ora Matilde ha una buona idea per il Paradiso delle Signore: proporre una linea di prodotti di lingerie. Alle sue spalle, però, si fa sempre più acceso il litigio su Flora (Lucrezia Massari), che continua ad angariare la rivale Maria (Chiara Russo). Che fare, dunque, con la stilista gelosa della giovane rampante? Matilde e Adelaide (Vanessa Gravina) la vedono in modo diverso. Ma ci pensa Umberto (Roberto Farnesi) a spingere la contessa a un riavvicinamento “strategico” con Matilde: la mette alle strette con un ricatto. Matilde, però, è sfinita e, prima di andarsene di nascosto dal grande magazzino, finisce per raccontarsi con Vittorio (Alessandro Tersigni), che in questo momento pare il suo unico vero “amico”. E Vittorio forse sa come sistemare le cose.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 ottobre)

Umberto cerca di fare assumere Maria dalla baronessa Foppa: lontano dal Paradiso, il talento della ragazza (“sponsorizzata” da Adelaide…) non farà più ombra a quello di Flora; Guarnieri, però, non ha fatto i conti con l’arrivo di Vito Lamantia, assunto come nuovo contabile del grande magazzino. Salvatore è preoccupato, perché capisce che Anna gli ha mentito sul motivo della sua partenza. Ezio e Veronica ora fanno scandalo e vengono additati come concubini; don Saverio suggerisce loro di separarsi.

Le anticipazioni al 31 ottobre al 4 novembre