“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matilde cammina sul filo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05







Da troppo tempo Matilde (Chiara Baschetti) cammina sul filo. Ha già dimostrato di essere un’abile equilibrista superando con decisione diversi passaggi “acrobatici” nella sua vita. Ora, però, inizia a sentirsi stanca. E non va bene, perché il tempo stringe per il lancio del progetto commerciale di Tancredi (Flavio Parenti) e Umberto (Roberto Farnesi), e dunque questo è il momento in cui deve accettare o rifiutare il ruolo di direttrice della Galleria Milano Moda, il grande magazzino che (nelle speranze dei due imprenditori) spazzerà via il Paradiso delle Signore. Come Tancredi ha previsto, Matilde non ha preso bene l’ingresso di Diletta (Barbara Venturato) nel “mondo” di Vittorio (Alessandro Tersigni), e questo la orienterebbe verso la Galleria. D’altra parte, quando Matilde capisce che la nuova collezione di abiti da sposa potrebbe essere l’unico mezzo per salvare le finanze del Paradiso, sente di dover fare il massimo per farle avere il successo che merita. Soprattutto, però, da troppo tempo c’è un problema da affrontare: informare Vittorio del piano di Tancredi o no? È il momento della decisione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 marzo)

L’articolo di Diletta sul Paradiso Market scatena una tempesta di polemiche; anche Matilde è indignata, ma decide di aiutare Vittorio a superare la crisi. Ezio cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con Carlos, il padre del bimbo atteso da Gemma; la gravidanza, intanto, è motivo di scontro tra Veronica e Gloria. Elvira chiede l’aiuto di Salvatore per prendere la patente: è un modo per stargli vicino… Umberto e Ludovica vogliono capire la verità sul legame tra Adelaide e Marcello. Irene impone ad Alfredo il segreto sulla loro relazione.

Le anticipazioni dal 13 al 17 marzo